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Булыкин – о трансфере Фассона: «Я давно говорил, что «Локомотиву» нужно воспитывать своих футболистов» эксклюзив

08 Июня 2022 • 17:10 Комментировать

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин эксклюзивно для «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о трансфере 21-летнего бразильца Лукаса Фассона в московский клуб.

«Я уже давно говорил, что надо воспитывать своих футболистов и надеяться на свою академию. Но некоторые продолжают смотреть на иностранцев, несмотря на неизвестность, какое будущее ждёт российский футбол. Я думаю, что трансфер Фассона в данный момент не совсем правильный.

Я не знаю, что по сумме трансфера, поэтому скажу так: даже хороший футболист может плохо себя проявить в российском чемпионате. Из этого можно сделать вывод, что только время покажет, какой это футболист. Спустя полгода или год можно будет оценивать этот трансфер», — сказал Булыкин.

Сегодня, 8 июня, «Локомотив» объявил о трансфере 21-летнего бразильского защитника из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера составила по данным российских СМИ 2,5 млн евро. Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Фассона на трансферном рынке в 1,5 млн евро.

Контракт с футболистом рассчитан на четыре года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин РПЛ Лукас Фассон
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