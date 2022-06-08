Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге

Российский футбольный инсайдер Иван Карпов сообщил, что место проведения матча за Суперкубок России определено.

В своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» журналист написал, что высокой долей вероятности Бюро Исполкома РФС выберет местом проведения матча за Суперкубок — Санкт-Петербург. При этом, журналист отметил, что ни жеребьёвки, ни двухматчевого противостояния не будет.

Карпов основывается на том, что основополагающим решением провести матч «Спартак» - «Зенит» на «Газпром-Арене» является тот факт, что на этом стадионе должен был пройти финал Лиги чемпионов.

Напомним, в Суперкубке России сыграет победитель чемпионата России в сезоне-2021/22 «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак». Встреча между командами запланирована на 9 июля.