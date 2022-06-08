Бывший президент «Локомотива» подверг критике руководство клуба за трансфер Фассона

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал нынешнее руководство клуба за покупку бразильского защитника Лукаса Фассона.

«Сумма трансфера в 2,25 млн евро — это неплохо. Покупка перспективная. Однако тем самым мы закрываем путь своим молодым. Если ты покупаешь иностранца, то это должен быть игрок, зарекомендовавший себя. Тем более бразильцы очень тяжело адаптируются к нашим условиям!» - сказал Наумов «Чемпионату».

Бывший президент команды признался, что не доволен этим трансфером, так как у «Локомотива» есть своя школа и молодёжка. Наумов считает, что развивать нужно молодых воспитанников.

Сегодня, 8 июня, «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего центрального защитника Лукаса Фассона. Он играл в чемпионате Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе»