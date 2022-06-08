Экс-форварду «Зенита» Азмуну грозят санкции в России

Иранский форвард Сердар Азмун может попасть под санкции, если вернется в Россию. Об этом рассказал адвокат Андрей Дмитриев, который представляет интересы экс-девушки нападающего. Ранее она заявила, что родила ребенка от игрока.

В интервью «Спорт-экспрессу» адвокат заявил, что у нападающего могут возникнуть трудности с выездом из России, если будет доказано его отцовство и установлена задолженность по алиментам.

Сердар выступал в РПЛ с 2013 по 2021 год. В январе 2022 года иранский футболист перебрался из «Зенита» в леверкузенский «Байер». Иранец заключил с немецким клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.