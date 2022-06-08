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Цорн прокомментировал трансфер Фассона в «Локомотив»

08 Июня 2022 • 16:10 Комментировать

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о переходе защитника Лукаса Фассона в команду.

«Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны. Мы рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьёзных спортивных результатов», - приводит слова Цорна пресс-служба «железнодорожников».

Сегодня, 8 июня, «Локомотив» объявил о трансфере 21-летнего бразильца Лукаса Фассона. Соглашение рассчитано на четыре года, игрок будет защищать цвета московского клуба под третьим номером.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 1,5 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн Лукас Фассон
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