Бразильский защитник Лукас Фассон стал игроком «Локомотива», сообщила пресс-служба московского клуба.

Сообщается, что контракт с 21-летним центральным защитником подписан сроком на четыре года. Известно, что бразилец будет защищать цвета «Локомотива» под третьим номером.

В прошлом сезоне Фассон выступал за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». Он сыграл за команду девять матчей, в которых не отметился забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.

«Локомотив» в сезоне-2021/22 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне российские команды не сыграют в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА.