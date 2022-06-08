«Спартак» продлил контракт с Рассказовым

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Клуб проинформировал, что новый контракт рассчитан до лета 2023 года. Защитник сыграл первый матч за основную команду в августе 2018 года и с тех пор провёл за клуб 75 матчей. В завершившемся сезоне он стал со «Спартаком» обладателем Кубка России.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник сыграл за московский клуб 25 матчей во всех турнирах и отметился лишь одной голевой передачей.

«Красно-белые» в чемпионате России финишировали на девятом месте в турнирной таблице. Напомним, командой в начале сезона руководил Руй Витория, а зимой его сменил Паоло Ваноли.