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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комппер вернётся в Россию на следующей неделе

08 Июня 2022 • 15:51 Комментировать

Арманд Дурн, агент, представляющий интересы тренера «Локомотива» Марвина Комппера поделился информацией, когда его клиент вернётся в Россию.

«Комппер точно остается в клубе, просто обговорим рабочие моменты. Точно не уверен насчет конкретного дня, но на следующей неделе он вернется в Россию», — цитирует агента «РБ Спорт».

«Локомотив» закончил сезон под руководством Заура Хапова. Команда финишировала в турнирной таблице чемпионата России на шестом месте. «Железнодорожники» после 30 туров набрали 48 очков.

Напомним, главный тренер команды Маркус Гисдоль покинул клуб весной 2022 года. Комппер стал исполняющим обязанности главного тренера, но вскоре руководство клуба назначило на эту же должность Дмитрия Лоськова, так как у Комппера не оказалось лицензии PRO.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер РПЛ
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