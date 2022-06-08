Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг Центрального стадиона имени Профсоюзов в Воронеже и получения «Факелом» лицензии для выступления в Премьер-лиге.

- Наши журналисты любят печатать непроверенные вещи, и теперь руководители «Факела» и Воронежской области не знают, как им оправдаться. Нет чтобы порадоваться за «Факел», который вернулся в Премьер-лигу, – вместо этого журналисты ищут всякую грязь.

Воронеж на самом деле очень футбольный регион, там хорошие болельщики, это сумасшедший бум для области, и это положительно влияет не только на футбольных людей, но и на простых. Про «Факел» можно написать много чего хорошего, но пишут-то что?

Есть работники организации РФС, и они отвечают за лицензирование. Там же не дураки сидят и не от фонаря допускают команды. «Факел» получил лицензию, потому что занял второе место в ФНЛ и вышел в Премьер-лигу по спортивному принципу.

Если бы вы видели, на каких стадионах играют в АПЛ, вы бы с ума сошли. Драконовских условий для клубов там почему-то никто не ставит, в отличие от России. У нас же всё усложняют для всех – для команд и РПЛ, и первой лиги, и второй лиги.

«Оренбург» в прошлом году не пустили в Премьер-лигу, и никакой суд не смог ничего решить, никакой абсолютно. В России для клубов предусмотрены сумасшедшие взносы. Пусть тогда наши футбольные организации всенародно покажут, куда эти деньги деваются.

Почему про стадион «Факела» пишут, а про «Торпедо» в этом плане не пишут? У «Торпедо» нет стадиона, но оно может играть в «Лужниках». А почему «Факел» не может играть, например, в Липецке, который рядом с Воронежем? В Липецке хороший стадион, и он может пройти лицензирование.

Если «Факел» в Премьер-лигу не пустят, тогда кого привезут? «Уфу»? Пусть «Уфа» лучше вспомнит, как в прошлом году «Ротор» оказался в первой лиге. Товарищ великий гендиректор, который руководит «Уфой», со всеми лается, и говорит, что только они хорошие, а все остальные плохие.

Я могу подсказать Воронежу, как им устранить недочёты на стадионе. В Махачкале стоит «Анжи-Арена» – она полностью оборудована и находится в прекрасном состояния. А «Анжи» потерял профессиональный статус.

Руководители «Факела» и Воронежской области могут обратиться к хозяевам «Анжи-Арены», и те продадут им соответствующее оборудование. Там не сумасшедшие деньги, у руководства области хватит. Но журналистам же надо жареное – поднять всё это и трясти.

Пока РФС не будет жёстко отвечать на такие высказывания журналистов, так и будет продолжаться. Или закон должен быть в стране о том, чтобы журналист, прежде чем огласить какую-то информацию, должен быть уверен, что она правдивая. Надеюсь, в Воронеже устранят недочеты, и у «Факела» будет всё нормально.