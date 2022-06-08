Бывший менеджер «Зенита» рассказал, где Дзюба точно не сможет продолжить карьеру

Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мыслями, где может продолжить карьеру бывший форвард команды Артём Дзюба.

Функционер в интервью «РБ Спорту» заявил, что в чемпионат Италии Дзюбу никто не возьмёт. Клубы Серии А могут держать только трёх футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза.

Чинквини считает, что Дзюба может перейти в «Сочи», но команда не сможет платить столько, сколько «Зенит». Функционер был бы рад такому трансферу, так как 33-летний форвард по-прежнему хорош.

Напомним, Дзюба в сезоне-2021/22 стал чемпионом России в составе «Зенита» в четвёртый раз подряд. Летом он объявил об уходе из «Зенита». Российские СМИ сообщали о том, что футболистом интересуется «Фенербахче» и ряд китайских команд.