Селюк: «Переезд Федотова в ЦСКА с большим душком»

Известный российский агент Дмитрий Селюк отреагировал на возможное назначение Владимира Федотова в ЦСКА.

«Вопрос по переходу Федотова в ЦСКА еще не до конца решен, там есть нюансы, но, скорее всего, это назначение состоится.

Я хочу сказать о подоплеке этого перехода. Переезд Федотова в ЦСКА с большим душком», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Агент признался, что принимал участие в переходе специалиста в «Сочи». Селюк утверждает, что руководство южан выдало Федотову полный карт-бланш. При таком доверии от руководства «Сочи» вести переговоры за спиной с другим клубом, это очень непорядочно.

Напомним, в ближайшие дни ЦСКА объявит о назначении главного тренера, который сменит на этом посту Алексея Березуцкого.

«Армейцы» финишировали в сезоне-2021/22 на пятом месте.