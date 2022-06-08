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Селюк: «Переезд Федотова в ЦСКА с большим душком»

08 Июня 2022 • 15:13 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк отреагировал на возможное назначение Владимира Федотова в ЦСКА.

«Вопрос по переходу Федотова в ЦСКА еще не до конца решен, там есть нюансы, но, скорее всего, это назначение состоится.

Я хочу сказать о подоплеке этого перехода. Переезд Федотова в ЦСКА с большим душком», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Агент признался, что принимал участие в переходе специалиста в «Сочи». Селюк утверждает, что руководство южан выдало Федотову полный карт-бланш. При таком доверии от руководства «Сочи» вести переговоры за спиной с другим клубом, это очень непорядочно.

Напомним, в ближайшие дни ЦСКА объявит о назначении главного тренера, который сменит на этом посту Алексея Березуцкого.

«Армейцы» финишировали в сезоне-2021/22 на пятом месте.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Селюк Владимир Федотов Сочи РПЛ
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