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В «Динамо» сообщили, когда клуб представит главного тренера

08 Июня 2022 • 14:59 Комментировать (1)

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о том, что главный тренер команды будет представлен в конце июня.

«Команда выйдет из отпуска в 20-х числах июня. Соответственно, до этого времени нам нужно сформировать и тренерский штаб, и план на межсезонье. Надеюсь, в ближайшие недели мы определимся с решением», - приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Функционер отказался называть имя специалиста, который возглавит московский клуб. По словам Пивоварова, в список потенциальных наставников входили Валерий Карпин, Владимир Федотов и Марко Николич.

Напомним, в конце сезона-2021/22 немецкий специалист Сандро Шварц сообщил о том, что он покидает команду. Позже стало известно, что он возглавил «Герту». Под руководством Шварца «Динамо» впервые за 10 лет заняло место в топ-3 чемпионата России и вышло в финал Кубка России. В решающем матче за трофей «бело-голубые» уступили «Спартаку» со счётом 1:2.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Карпин Владимир Федотов РПЛ Павел Пивоваров Сандро Шварц Марко Николич
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