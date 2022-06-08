В «Динамо» сообщили, когда клуб представит главного тренера

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о том, что главный тренер команды будет представлен в конце июня.

«Команда выйдет из отпуска в 20-х числах июня. Соответственно, до этого времени нам нужно сформировать и тренерский штаб, и план на межсезонье. Надеюсь, в ближайшие недели мы определимся с решением», - приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Функционер отказался называть имя специалиста, который возглавит московский клуб. По словам Пивоварова, в список потенциальных наставников входили Валерий Карпин, Владимир Федотов и Марко Николич.

Напомним, в конце сезона-2021/22 немецкий специалист Сандро Шварц сообщил о том, что он покидает команду. Позже стало известно, что он возглавил «Герту». Под руководством Шварца «Динамо» впервые за 10 лет заняло место в топ-3 чемпионата России и вышло в финал Кубка России. В решающем матче за трофей «бело-голубые» уступили «Спартаку» со счётом 1:2.