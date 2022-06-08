Пресс-служба ЦСКА опубликовала в своём телеграм-канале подборку голов, которые стали победными в сезоне-2021/22.

«Голы ценой в 3 очка! Вспоминаем мячи, сделавшие разницу в матчах прошедшего сезона. Какой из них был для вас самым эмоциональным?» — говорится под постом.

«Армейский» клуб в прошедшем сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Лучшим бомбардиром команды стал полузащитник Юсуф Языджи, он забил все восемь голов во второй половине чемпионата.

Ожидается, что в ближайшие дни или недели ЦСКА сменит главного тренера Алексея Березуцкого на Владимира Федотова.