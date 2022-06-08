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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал, как относится к сексуальным снимкам своей жены

08 Июня 2022 • 14:42 Комментировать (1)

Страж ворот «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как относится к откровенным фотосессиям своей супруги. Жена футболиста часто выкладывает пикантные снимки в социальные сети.

В интервью «Спорт-экспрессу» голкипер заявил, что все снимки публикуются после согласования с ним.

«Если ей нравится, пожалуйста. Я ей доверяю и люблю. Спокойно отношусь к таким вещам», - высказался игрок.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 33-летний вратарь принял участие в 27 поединках, в которых пропустил 43 мяча. Всего в двух встречах Сергей сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков
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