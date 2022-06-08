Агент Джикии рассказал о сроках восстановления игрока после повреждения глаза

Вадим Шпинёв, агент, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал о реабилитации футболиста после повреждения глаза.

«Живет полной жизнью, все нормально. Еще 7-10 дней по терапии: капли, лекарство и прочее», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Ранее агент футболиста заявил, что перед финальной игрой в Кубке России «Спартак» - «Динамо» (2:1) у Джикии упало зрение у одного глаза. По словам Шпинёва, футболист даже во время игры плохо видел, что происходило на поле.

Защитник вышел на кубковый матч в основном составе и отыграл 66 минут, его заменил защитник Максимилиано Кофрие.