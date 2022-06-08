Цорн: «За Изидора мы отдали значительно меньше 3,5 миллионов»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал интерес к нападающему «железнодорожников» Вильсону Изидору со стороны «Монако».

Цорн заявил, что руководство московского клуба не намерено продавать французского футболиста, а также раскрыл детали сделки по покупке игрока.

«За Изидора мы отдали значительно меньше 3,5 миллионов. Француз давно был в поле зрения. По Вильсону я также общался с Нико Ковачем, когда он ещё был главным тренером «Монако». Он нам его очень рекомендовал», — приводит слова Цорна Sport24.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе нынешнего года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провёл в составе «красно-зелёных» 12 матчей, забив семь голов, а также отдав одну результативную передачу.