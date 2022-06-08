Жоаозиньо заявил о намерении остаться в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо заявил, что намерен остаться в своём нынешнем клубе на следующий сезон.

Бразилец отметил, что не получал предложений от других клубов, и хочет продолжить свои выступления за «Сочи», цвета которого он защищает с 2020 года.

«Я пока за границей. Завтра прилечу, увижу ребят и пообщаюсь насчёт своего контракта», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

Футболист также не смог ответить на вопрос о будущем главного тренера команды Владимира Федотова, которого сватают в ЦСКА.

В минувшем сезоне 33-летний Жоаозиньо провёл в составе «Сочи» 22 матча, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.