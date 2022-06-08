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Агент Кристиана Дроса прокомментировал информацию об интересе «Оренбурга» эксклюзив

08 Июня 2022 • 13:39 Комментировать

Эмиль Писаренко, являющийся агентом полузащитника мозырской «Славии» Кристиана Дрооса, в беседе с «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Оренбург».

«Интерес к Кристиану проявляют клубы из Румынии и России. Различные специалисты видят его прогресс за последний год, и естественно клубы интересуются его статусом, узнают условия возможного трансфера. Однако, я считаю будет некорректным сейчас называть имена и давать конкретную информацию, так как Кристиан полностью сконцентрирован на важных матчах за сборную в Лиге Наций, и ему нужно помочь команде побеждать, а также проявить себя, чтобы получить летом хорошее предложение», – сказал агент в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что об интересе «Оренбурга» к Дросу стало известно сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Славия Мозырь Кристиан Дрос
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