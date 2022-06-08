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Гендиректор «Динамо»: Шиманьски действительно сыграл свой последний матч за нашу команду

08 Июня 2022 • 13:35 Комментировать

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о перспективах польского полузащитника Себастиана Шиманьски в московской команде.

Пивоваров сказал в интервью «Матч ТВ», что Шиманськи действительно уже сыграл свой последний матч за «Динамо». Функционер отметил, что соглашение польского футболиста рассчитано до июня 2026 года, но московский клуб готов рассмотреть предложения по поводу трансфера поляка, если они будут интересны как игроку, так и команде.

Напомним, что в прошедшем сезоне Себастиан Шиманьски провёл в российском чемпионате 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Павел Пивоваров Себастиан Шиманьски
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