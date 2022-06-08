Песьяков рассказал, в каком аспекте прибавил Карпин

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

Футболист заявил, что Карпин сильно изменился со времён их совместной работы в «Спартаке».

«Тренировочный процесс сейчас отличается — появилось больше тактики. Не помню, чтобы в «Спартаке» её было много. Мы разбираем по полкам, как и почему мы проиграли. Как тренер он стал мудрее», — приводит слова Песьякова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. Помимо клуба, специалист также возглавляет национальную сборную России.