Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков рассказал, в каком аспекте прибавил Карпин

08 Июня 2022 • 13:28 Комментировать

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

Футболист заявил, что Карпин сильно изменился со времён их совместной работы в «Спартаке».

«Тренировочный процесс сейчас отличается — появилось больше тактики. Не помню, чтобы в «Спартаке» её было много. Мы разбираем по полкам, как и почему мы проиграли. Как тренер он стал мудрее», — приводит слова Песьякова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место в турнирной таблице РПЛ. Помимо клуба, специалист также возглавляет национальную сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Сергей Песьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
14:42 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал, как относится к сексуальным снимкам своей жены
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии рассказал о сроках восстановления игрока после повреждения глаза
14:24 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «За Изидора мы отдали значительно меньше 3,5 миллионов»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо заявил о намерении остаться в «Сочи»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Цорн оценил игру Мампасси
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Кристиана Дроса прокомментировал информацию об интересе «Оренбурга» эксклюзив
13:35 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо»: Шиманьски действительно сыграл свой последний матч за нашу команду
13:28 · Россия. Премьер-лига
Песьяков рассказал, в каком аспекте прибавил Карпин
13:11 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Арсенала» и «Урала» возглавит новичка ФНЛ
13:06 · Россия. Премьер-лига
Песьяков готов поставить памятник Акинфееву
12:52 · Россия. Премьер-лига
Песьяков рассказал, что мешает «Спартаку» стабильно играть
12:42 · Россия. Премьер-лига
Комппер останется в «Локомотиве»
12:36 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» хочет подписать полузащитника сборной Молдовы
12:13 · Россия. ФНЛ
Газизов рассказал, когда у «Уфы» появится новый главный тренер 1
12:06 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива»: Из Европы предложений по Баринову пока не было 1
Все новости
Рекомендуем