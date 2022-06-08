Песьяков готов поставить памятник Акинфееву

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал журналистам о том, как относится к опытному голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву.

Песьяков сказал «Спорт-Экспрессу», что предпочитает быть скромнее своих коллег по вратарскому цеху, которые постоянно что-то говорят про Акинфеева. Голкипер «Ростова» отметил, что поставил бы вратарю «армейского» клуба памятник.

«У меня сын в Акинфееву души не чает», - добавил Песьяков.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Игорь Акинфеев стал лидером российского чемпионата по количеству сухих матчей. Вратарь ЦСКА провёл 13 поединков на ноль.