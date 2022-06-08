Песьяков рассказал, что мешает «Спартаку» стабильно играть

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился с журналистами своим мнением о том, по какой причине московский «Спартак» показывает столь нестабильную игру.

Песьяков сказал «Спорт-Экспрессу», что мощное давление со стороны болельщиков не только помогает спартаковцам, но и часто мешает. Голкипер отметил, что «красно-белые» как-будто становятся заложниками ситуации и попадают под дополнительное давление, которое очень сильно влияет на стабильность команды.

Напомним, что Сергей Песьяков в своё время выступал за московский клуб. В прошедшем сезоне «Спартак» под руководством Паоло Ваноли занял лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.