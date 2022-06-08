Комппер останется в «Локомотиве»

Немецкий тренер «Локомотива» Марвин Комппер останется в московской команде на следующий сезон.

Как сказал Sport24 спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн, представители столичного клуба будут делать ставку на талантливого немецкого специалиста, у которого есть все качества полноценного и успешного тренера.

«Планируем только немного усилить тренерский штаб, так что ведём переговоры с российскими и немецкими специалистами», - добавил Цорн.

Напомним, что Марвин Комппер тренировал «железнодорожников» после того, как Маркус Гисдоль зимой неожиданно покинул московскую команду.