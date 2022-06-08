«Оренбург» хочет подписать полузащитника сборной Молдовы

Молдавский полузащитник клуба «Славия Мозырь» Кристиан Дрос может в ближайшее время перебраться в российский чемпионат.

Как сообщает Metaraitings.ru, оренбургский клуб хочет подписать контракт с 24-летним молдавским футболистом. Боссы «Славии Мозырь» готовы продать полузащитника сборной Молдовы за 150 тысяч евро, но российская команда планирует ещё поторговаться и снизить сумму трансфера.

Напомним, что в этом году Кристиан Дрос провёл в белорусском чемпионате десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом. До этого полузащитник также выступал за «Спартак Юрмалу» и молдавский клуб «Заря Бельцы».