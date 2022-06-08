Спортивный директор «Локомотива»: Из Европы предложений по Баринову пока не было

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался по поводу возможного ухода из команды российского полузащитника Дмитрия Баринова.

Цорн сказал в интервью Sport24, что запросы по Баринову от российских клубов поступают в «Локомотив» регулярно. Функционер отметил, что он пока не может сказать, отпустит ли московская команда игрока, если поступит достойное предложение.

«Никаких предложений из Европы по Баринову пока не поступало», - добавил Цорн.

Напомним, что Дмитрий Баринов в прошедшем сезоне провёл в РПЛ 23 матча и отметился двумя голевыми передачами.