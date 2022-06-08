Экс-игрок сборной России считает, что после отъезда легионеров наш футбол очистится

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных высказался по поводу массового отъезда иностранных игроков из нашей страны.

Как приводит слова экс-игрока «Спорт-Экспресс», с учётом того, что сейчас все легионеры уезжают, то наконец-то поднимется спрос на российских футболистов. Бесчастных считает, что после отъезда иностранцев российский футбол очистится.

«Никто теперь не будет просто так платить огромные деньги, а их нужно будет заработать», - добавил бывший форвард «Спартака».

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры покинули российский чемпионат из-за ситуации на Украине.