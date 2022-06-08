Полузащитник «СКА-Хабаровска» перешёл в клуб РПЛ

Грузинский полузащитник «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири в следующем сезоне будет выступать за команду из РПЛ.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», 32-летний грузинский футболист обратился в клуб с просьбой отпустить его в команду из элитного дивизиона. Стоит отметить, что название клуба из РПЛ не называется. Руководители «СКА-Хабаровска» пошли навстречу футболисту и отпустили его на повышение. За «армейцев» полузащитник выступал с 2018 года.

В прошлом сезоне Ираклий Квеквескири провёл в ФНЛ 33 встречи, в которых отметился тремя результативными передачами.