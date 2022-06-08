Каттани высказался по поводу возможного перехода Крала в «РБ Лейпциг»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу возможного перехода чешского полузащитника Алекса Крала в «РБ Лейпциг».

Каттани сказал Sport24, что вообще ничего не знает об интересе немецкой команды к чешскому футболисту. Напомним, что в прессе уже появились слухи о том, что руководители «быков» начали переговоры с Кралом, который был бы рад снова поработать с экс-тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

Напомним, что в прошлом сезоне Алекс Крал на правах арендного соглашения выступал за лондонский «Вест Хэм», но в составе «молотобойцев» чех провёл лишь шесть матчей.