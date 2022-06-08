Канделаки пригрозила снижением стоимости медиаправ в случае создания Кубка РПЛ

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки направила письмо, адресованное президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

По информации «РБК-Спорт», Канделаки допускает, что создание нового турнира в России может повлечь за собой снижение спортивной и медийной ценности, которые связаны с правами «Матч ТВ». Канделаки пригрозила Хачатурянцу, что любое изменение системы проведения турниров может послужить причиной пересмотра договора о стоимости медиаправ.

Напомним, что из-за отстранения российских клубов от еврокубков планировалось создать новый турнир, а именно Кубок РПЛ.