Агаларов и Дзюба в этом сезоне были эффективнее Роналду и Бензема

Российские форварды Гамид Агаларов и Артём Дзюба в этом сезоне были эффективнее многих нападающих из европейских топ-клубов.

По информации «Матч ТВ», на один гол Агаларову в этом сезоне требовалось чуть больше трёх ударов. Это вообще один из лучших результатов в Европе. Дзюбе же для гола было необходимо нанести 3,9 удара. Стоит отметить, что звёздные форварды, такие как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Роберт Левандовски не могут похвастаться такой эффективностью. Для сравнения, Бензема для гола необходимо было нанести четыре удара.

Напомним, что Гамид Агаларов в этом сезоне провёл во всех турнирах 37 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами. На это форварду «Уфы» потребовалось лишь 73 удара.