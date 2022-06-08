Цорн: Все легионеры «Локомотива» хотят остаться в клубе

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал журналистам о том, как обстоят дела с легионерами в московской команде.

Цорн сказал порталу Sport24, что решения ФИФА и УЕФА не осложняют ситуацию «железнодорожникам», так как все легионеры московского клуба не собирается уходить этим летом.

«Иностранные футболисты понимают, что растут в «Локомотиве», и к ним после этого начинают проявлять интерес европейские команды», - отметил функционер.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Локомотива» заняли лишь шестую строчку в турнирной таблице элитного дивизиона.