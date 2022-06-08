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Цорн высказался о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»

08 Июня 2022 • 10:21 Комментировать

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил вероятность возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

Цорн заявил, что на текущий момент «Локомотив» не рассматривает вариант с возвращением своего воспитанника, который, по мнению спортивного директора, хочет продолжить свои выступления в Европе.

«Не думаю, что Лёша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе», — цитирует Цорна Sport24.

Ранее сообщалось, что Миранчук может продолжить карьеру в «Болонье», но позже спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори опроверг эту информацию.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе своего клуба 25 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Локомотив Москва Аталанта Алексей Миранчук Томас Цорн
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