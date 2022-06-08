Бесчастных — о переходе Бакаева в «Зенит»: К этому надо относиться спокойно

Известный российский экс-футболист Владимир Бесчастных поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного перехода Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Бесчастных сказал ТАСС, что если «Спартак» не предложил Бакаеву контракт, то игрок здесь не виноват. Экс-футболист отметил, что прекрасно понимает недовольство фанатов, но Зелимхан продолжит карьеру там, где в нём будут заинтересованы.

«К этому надо относиться чуть спокойнее», - добавил Бесчастных.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента может этим летом перебраться в питерский «Зенит». До этого полузащитник выступал за московский «Спартак».