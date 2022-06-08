Роман Ротенберг надеется, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста

Наставник хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в разговоре с журналистами высказался по поводу своего брата Бориса Ротенберга, который недавно покинул московский «Локомотив».

Роман Ротенберг сказал «Р-Спорт», что сейчас Борис полностью восстановился после травмы, что самое главное для профессионального спортсмена. Тренер «армейцев» выразил надежду на то, что его брат продолжит карьеру футболиста.

«Надеюсь, что он выберет себе клуб, где сможет играть», - добавил Ротенберг.

Напомним, что Борис Ротенберг недавно покинул московский «Локомотив», за который практически не играл в последние годы.