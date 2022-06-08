Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роман Ротенберг надеется, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста

08 Июня 2022 • 10:02 Комментировать

Наставник хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в разговоре с журналистами высказался по поводу своего брата Бориса Ротенберга, который недавно покинул московский «Локомотив».

Роман Ротенберг сказал «Р-Спорт», что сейчас Борис полностью восстановился после травмы, что самое главное для профессионального спортсмена. Тренер «армейцев» выразил надежду на то, что его брат продолжит карьеру футболиста.

«Надеюсь, что он выберет себе клуб, где сможет играть», - добавил Ротенберг.

Напомним, что Борис Ротенберг недавно покинул московский «Локомотив», за который практически не играл в последние годы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Борис Ротенберг Роман Ротенберг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
11:03 · Россия. Премьер-лига
Каттани высказался по поводу возможного перехода Крала в «РБ Лейпциг»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Уфы» Журавлёв перешёл в «Ахмат»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Цорн: Все легионеры «Локомотива» хотят остаться в клубе
10:26 · Кубок Париматч Премьер
Федун мог отказаться от участия в Кубке Pari Премьер из-за троллинга общественности
10:21 · Россия. Премьер-лига
Цорн высказался о возможном возвращении Миранчука в «Локомотив»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Бесчастных — о переходе Бакаева в «Зенит»: К этому надо относиться спокойно
10:02 · Россия. Премьер-лига
Роман Ротенберг надеется, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста
09:47 · Россия. Премьер-лига
Личка останется в «Оренбурге»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «Мы не убирали Лоськова с Пашининым, а просто дали им новые задачи»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Цорн оценил сезон «Локомотива»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива»: По Камано у нас уже есть конкретные предложения 1
09:31 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова: «В приоритете у Гамида — переход в хороший клуб» 1
07 Июня
23:14 · Россия. Премьер-лига
Касьерра намерен уехать играть в Европу эксклюзив
23:07 · Россия. Премьер-лига
Крал может воссоединиться с Тедеско 1
22:55 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис предлагает провести матч за Суперкубок в Казани
Все новости
Рекомендуем