Личка останется в «Оренбурге»

Чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка останется в российской команде ещё на один сезон.

Президент оренбургской команды Василий Еремякин сказал «РБ-Спорту», что с чешским специалистом у клуба есть действующий контракт, который Личка собирается отработать до конца. Функционер отметил, что тренер точно будет работать с «Оренбургом» в предстоящем сезоне в элитном дивизионе.

Напомним, что под руководством Марцела Лички футболисты «Оренбурга» заняли третью строчку в ФНЛ, а в стыковых матчах обыграли «Уфу». В следующем сезоне «Оренбург» будет играть в РПЛ.