Цорн оценил сезон «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился с журналистами своим мнением по поводу сезона московской команды.

Цорн сказал в интервью Sport24, что это был очень сложный сезон для «железнодорожников», но перед ним была задача обновить и омолодить команду, а эти цели были достигнуты. Директор отметил, что шестое место это точно не уровень «Локомотива».

«Мы недовольны результатом, но подобное развитие событий прогнозировалось», - добавил Цорн.

Напомним, что футболисты московского «Локомотива» заняли шестую строчку в российском чемпионате.