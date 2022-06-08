Спортивный директор «Локомотива»: По Камано у нас уже есть конкретные предложения

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал журналистам о перспективах африканского форварда Франсуа Камано в столичной команде.

Цорн сказал Sport24, что сейчас руководители московского клуба думают по поводу перспектив Камано, так как по нему уже есть конкретные предложения. Функционер отметил, что решение о продлении контракта с форвардом нужно принимать уже этим летом. Напомним, что действующее соглашение Камано с «Локомотивом» действует ещё один год.

Напомним, что в прошедшем сезоне Франсуа Камано провёл в российском чемпионате 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.