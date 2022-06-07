Приоритетом продолжения карьеры для форварда «Сочи» Матео Касьерры является переезд в Европу. Вариант с переходом в ЦСКА не является приоритетным для самого Касьерры.

«Армейцы» хотят пригласить форварда в Москву вслед за наставником сочинцев Владимиром Федотовым, но сам Касьерра, по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», хочет перебраться в Европу. В его услугах заинтересован «Айнтрахт» Франкфурт и еще несколько команд из большой футбольной пятерки.

25-летний колумбиец забил 14 мячей в 22 матчах РПЛ прошлого сезона, ставшего для него дебютным в России. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 4,5 млн евро.