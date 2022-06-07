Крал может воссоединиться с Тедеско

Немецкий «РБ Лейпциг» ищет усиление средней линии поля и присматривается к полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу. По данным Sky Sport, переговоры уже начались.

24-летний чешский хавбек числился в лондонском «Вест Хэме», где в прошлом сезоне чемпионата Англии вышел на поле всего в одном матче. При этом «молотобойцы» заплатили «Спартаку» 5 млн евро за аренду футболиста на сезон.

За это время трансферная стоимость Крала снизилась с 10 миллионов евро до семи. Также добавим, что «РБ Лейпциг» тренирует Доменико Тедеско, который отлично знаком с сильными и слабыми сторонами данного футболиста.