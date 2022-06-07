Канчельскис предлагает провести матч за Суперкубок в Казани

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал свой выбор города, в котором, по его мнению, лучше провести матч за Суперкубок. Трофей разыграют «Зенит», ставший чемпионом РПЛ, а также обладатель Кубка России, «Спартак».

Канчельскис считает, что проводить поединок в Санкт-Петербурге не имеет смысла, ведь там болельщики пресыщены качественным футболом.

- Поэтому лучше в Казани или Нижнем Новгороде - эти города не проводили знаковые события, - приводит слова экс-игрока «Чемпионат».

Если делать выбор между этими городами, Канчельскис отдает предпочтение Казани, где в следующем сезоне будут проходить матчи ФНЛ.