В «Локомотиве» назвали трансферную задачу

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн находится в поисках защитника, который должен соответствовать нескольким параметрам. Помимо высокого роста, он должен быть «левоногим», что позволило бы ему играть как в центре обороны, так и на фланге.

Причиной именно такой задачи Цорн назвал то, что «из трех центральных защитников — Едвай, Магкеев, Мампасси — нет ни одного левши», - сообщает Sport24.

С другой стороны, функционер не видит проблемы в сложившейся ситуации, так как вполне можно играть и без «левоногого» центрального защитника.

Напомним, что сезон 2021/22 завершился для «Локомотива» на шестом месте.