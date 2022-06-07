В РФС не обещали клубам РПЛ моратория на вылет

Руководитель «Уфы» Шамиль Газизов выступил с заявлением о том, что несколько месяцев назад клубам РПЛ был обещан мораторий на вылет в ФНЛ в связи с массовым отъездом легионеров.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отметил, что это не совсем так. По его словам журналистам, с таким предложением РПЛ обратилась в футбольный союз 15 марта. Было принято решение создать рабочую группу по этому вопросу. 24 мая большинством голосов постановили сохранить спортивный принцип и отказаться от моратория, заявил Алаев.

Другие варианты и различные теории заговора глава РФС считает несостоятельными.

Напомним, что по итогам сезона РПЛ покинули «Арсенал», «Рубин» и «Уфа».