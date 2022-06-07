Еремякин позитивно оценил возможное появление Кубка РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возможное введение Кубка РПЛ.

«Какой формат Кубка РПЛ оптимален для нас? Было голосование, мы от клуба подтвердили, что поддерживаем этот турнир. Я смотрел, что мне присылали, все устроило: четыре подгруппы по четыре команды, затем борьба за верх и за низ. Такой формат устраивает», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что новый турнир заменит еврокубковые слоты, но в случае возвращения российских команд к турнирам УЕФА, Кубок РПЛ автоматически прекратит свое существование.

Подобный турнир проводился в России один раз в 2003 году, его победителем стал «Зенит».