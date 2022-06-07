Кавазашвили назвал лучшего игрока РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал полузащитника Зелимхана Бакаева лучшим футболистом РПЛ.

«Лучшим игроком чемпионата можно признать Бакаева. Я удивлен, что Ваноли его игнорировал или не ставил вообще. А в финале Кубка итальянец просто над ним поиздевался», — цитирует Кавазашвили Sport 24.

По мнению эксперта, Бакаев был связующим звеном в игре «Спартака». Футболист играл в полузащите на очень хорошем уровне, поэтому странно, что ему даже одной минуты не выделили в финальном матче.

В финале Кубка России «Спартак» победил «Динамо» (2:1). Зелимхан Бакаев весь матч провел на скамейке запасных, а после встречи заявил о том, что покидает клуб.