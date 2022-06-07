Президент «Оренбурга» — о «Зените»: Будем обыгрывать их

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что настроен побеждать «Зенит» в РПЛ.

«Насколько важно обыграть «Зенит» из-за заявлений о фарм-клубе? Эта тема давно мусолится, но «Сочи» уже давно проявил себя. Здесь в Оренбурге казаки, поэтому с нами будет сложно. Будем обыгрывать «Зенит», по крайней мере, стремиться к этому», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

«Оренбург» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 74 очка в 38 матчах. В стыковых играх оренбургский клуб одолел «Уфу» и поднялся в высший российский дивизион.