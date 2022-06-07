Червиченко: У Бакаева получится в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы воспитанника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Повторит ли Зелимхан путь Дзюбы? Я бы еще вспомнил про Погребняка. Думаю, у Бакаева получится, как у них обоих — все, чего он не показал в «Спартаке», он покажет в Зените», — приводит слова Червиченко Sport24.

Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента, заявив о том, что клуб не предложил ему продлить трудовой договор. Главным претендентом на футболиста СМИ называют петербургский «Зенит».

В минувшем сезоне 25-летний игрок принял участие в 36 матчах, забил три гола и сделал восемь голевых передач.