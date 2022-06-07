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Павел Стипиди – о Федотове в ЦСКА: «По футбольным правилам, человек не должен опускаться из второй команды в пятую» эксклюзив

07 Июня 2022 • 20:53 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил информацию о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером московского ЦСКА.

-  Я не могу советовать Федотову, куда ему идти, куда не идти и что вообще делать. Он грамотный и умный человек и тренер. Все эти разговоры, что он пойдёт то в «Динамо», то в «Спартак», то в ЦСКА, я думаю, для бедных. Могу сказать, что я на месте Федотова остался бы в «Сочи». Зачем менять шило на мыло, если ты добился с этими ребятами успеха?  

На сегодняшний день все прекрасно понимают, что в ЦСКА руководит не Гинер, а другая футбольная компания. Может, в «Сочи» и ЦСКА       разнятся финансовые условия, но я это не знаю и не хочу лезть в чужой карман. Минувший сезон стал для Федотова самым успешным в тренерской карьере, а как игрок он провёл лучшее время в саратовском «Соколе», где я работал.

На данный момент ЦСКА не является гегемоном в нашем футболе. Да, Березуцкие там работали, чего-то добились. В Италии есть мода менять тренеров раз в год – как заканчивается чемпионат. И у нас нечто подобное. Семак только долго работает в «Зените», Федотов третий год в «Сочи». А «Спартак» уже миллион тренеров сменил, и ЦСКА, и «Локомотив». Это не развитие футбола, а убивание.

По футбольным правилам, человек не должен опускаться из второй команды чемпионата в пятую. Что, если Федотов придет вместо Березуцких, условия работы в ЦСКА поменяются, что ли? В частном клубе хозяин влияет на то, что там происходит, или кто-то из-под него. Я работал в частных клубах и знаю, что это такое. В «ПСЖ» вот есть богатый хозяин – что он хочет, то и делает, меняет тренеров, выгоняет и так далее.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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