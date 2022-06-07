Колосков заявил, на каком стадионе нужно провести матч за Суперкубок России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал стадион, на котором хотел бы увидеть матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Где бы хотел видеть Суперкубок? Я хочу, чтобы матч прошёл в «Лужниках». Туда я попаду 100 процентов. Если будет в Питере, то вряд ли я туда поеду (смеётся)», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Бывший функционер отметил, что это только его личные предпочтения, у всех свои интересы и желания.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз рассматривает три варианта для проведения игры за Суперкубок. В число кандидатов попали следующие города: Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.