Колосков — о заявлении «Спартака» в РФС по поводу Суперкубка России: «Выиграли Кубок и голова закружилась?»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что «Спартак» преувеличил значимость своей победы в Кубке России.

«В Питере играть нельзя, перенести на неделю туда-то, судей иностранных. Это что за обращение к РФС? Выиграли Кубок, и немного голова от успеха закружилась? Я такие обращения не приемлю», — заявил Колосков «Чемпионат».

Бывший функционер отметил, что заявлением «Спартак» преувеличил свою значимость победителя в Кубке России.

«Красно-белые» выиграли Кубок страны, одолев в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля.