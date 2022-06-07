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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков — о заявлении «Спартака» в РФС по поводу Суперкубка России: «Выиграли Кубок и голова закружилась?»

07 Июня 2022 • 20:41 Комментировать (1)

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что «Спартак» преувеличил значимость своей победы в Кубке России.

«В Питере играть нельзя, перенести на неделю туда-то, судей иностранных. Это что за обращение к РФС? Выиграли Кубок, и немного голова от успеха закружилась? Я такие обращения не приемлю», — заявил Колосков «Чемпионат».

Бывший функционер отметил, что заявлением «Спартак» преувеличил свою значимость победителя в Кубке России.

«Красно-белые» выиграли Кубок страны, одолев в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. Матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Вячеслав Колосков
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