Стали известны три города, которые претендуют на проведение Суперкубка России

Сегодня, 7 июня, служба коммуникаций Российского футбольного союза назвала три города, которые претендуют на проведение Суперкубка России.

В заявлении сказано, что до конца этой недели бюро исполкома вынесет решение, где провести Суперкубок России. На проведение матча претендуют эти города: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

Стоит отметить, что стадион «Лужники» не рассматриваются в связи с загруженностью арены с другими мероприятиями.

Российские СМИ пишут о том, что Суперкубок России, в котором «Спартак» сыграет с «Зенитом», с большой долей вероятности пройдёт в Санкт-Петербурге.